Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:08
24.823 -1,23%
Dow Jones 19:08
48.042 -0,15%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: scambi al rialzo per Trade Desk

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Trade Desk
(Teleborsa) - Avanza la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Trade Desk suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,75 USD con tetto rappresentato dall'area 38,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```