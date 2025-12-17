New York: scambi al rialzo per Trade Desk

(Teleborsa) - Avanza la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie
, che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Trade Desk
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,75 USD con tetto rappresentato dall'area 38,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)