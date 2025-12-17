Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:01
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Oro: 4.340,69 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.340,69 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.340,69 dollari l'oncia (+0,89%) alle 19:30.
Condividi
```