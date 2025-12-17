Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:10
24.807 -1,30%
Dow Jones 19:10
48.023 -0,19%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Oracle
(Teleborsa) - Si muove in perdita il principale fornitore di software aziendale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,92% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Oracle è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Oracle suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 179,5 USD con tetto rappresentato dall'area 183,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 177,7.

