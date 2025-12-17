Pesante sul mercato di New York Oracle

principale fornitore di software aziendale

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,92% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 179,5 USD con tetto rappresentato dall'area 183,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 177,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)