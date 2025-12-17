Pesante sul mercato di New York Oracle

(Teleborsa) - Si muove in perdita il principale fornitore di software aziendale
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,92% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Oracle
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Oracle
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 179,5 USD con tetto rappresentato dall'area 183,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 177,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)