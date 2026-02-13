Milano
17:30
45.449
-1,67%
Nasdaq
17:34
24.787
+0,40%
Dow Jones
17:34
49.603
+0,31%
Londra
17:30
10.436
+0,32%
Francoforte
17:30
24.903
+0,20%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 17.51
Pesante sul mercato di New York Bio-Rad Laboratories
Pesante sul mercato di New York Bio-Rad Laboratories
Migliori e peggiori
,
In breve
13 febbraio 2026 - 16.10
Retrocede molto
Bio-Rad Laboratories
, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,02%.
New York
(566)
Titoli e Indici
Bio-Rad Laboratories
-11,90%
