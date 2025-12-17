Petrolio piomba ai minimi dal 2021 poi recupera

(Teleborsa) - Sono giornate volatili per il mercato petrolifero,
che ieri è caduto al di sotto dei 60 dollari
, attestandosi ai minimi da inizio 2021
, sulle aspettative di un vicino accordo di pace fra Russia ed Ucraina. Il minor rischio geopolitico si è unito all'effetto negativo esercitato dall'aumento dell'offerta dell'OPEC+, che ha già fatto perdere al petrolio circa venti dollari al barile. La performance del 2025 si candida ad essere la peggiore dal lontano 2018.
Questa mattina, le quotazioni del Brent del Mare del Nord
sono in recupero a 59,81 dollari al barile, in rialzo dell'1,51%
rispetto a ieri, quando le quotazioni sono arrivate a testare un minimo di 58,4 dollari
al barile. Il petrolio Brent segna su base settimanale un calo di quasi il 54% e su mese una perdita di oltre il 7%, mentre la performance da inizio anno i
n vista della chiusura del 2025 segna quasi un -20%.
Non fa meglio il petrolio nordamericano, West Texas Intermediate
, che scambia a 55,96 dollari al barile, in rialzo dell'1,47%
, dopo aver toccato un minimo ieri di 54,89 USD/barile
. Il greggio WTI evidenzia una analoga perdita su base settimanale di circa il 4%, mentre la performance mensile fa segnare quasi un -8% e quella da inizio anno una perdita superiore al 21%
.
A zavorrare il petrolio negli ultimi giorno hanno contribuito le notizie in arrivo dal vertice europeo, dove si sta patteggiando un accordo di pace per Kiev
con le controparti americane, sebbene Putin abbia messo in chiaro di non essere disposto a cedere sui territori del Donbass.
A pesare sul petrolio anche le notizie negative
in arrivo dal fronte macroeconomico
, soprattutto dagli USA, dove c'è stata una crescita dell'occupazione
(+64.000 unità a novembre) inferiore alle attese ed un aumento del tasso di disoccupazione
al 4,6%, massimi degli ultimi quattro anni.
Il mercato petrolifero resta sotto pressione anche per la strategia dell''OPEC+
, che quest'anno ha rapidamente aumentato la produzione dopo anni di tagli.