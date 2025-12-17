Petrolio piomba ai minimi dal 2021 poi recupera

Brent del Mare del Nord

West Texas Intermediate

(Teleborsa) - Sonoche ieri è caduto, attestandosi, sulle aspettative di un vicino accordo di pace fra Russia ed Ucraina. Il minor rischio geopolitico si è unito all'effetto negativo esercitato dall'aumento dell'offerta dell'OPEC+, che ha già fatto perdere al petrolio circa venti dollari al barile. La performance del 2025 si candida ad essere la peggiore dal lontano 2018.Questa mattina, le quotazioni delsono in recupero arispetto a ieri, quando le quotazioni sono arrivate a testare unal barile. Il petrolio Brent segna su base settimanale un calo di quasi il 54% e su mese una perdita di oltre il 7%, mentre lan vista della chiusura del 2025 segna quasi unNon fa meglio il petrolio nordamericano,, che scambia a, dopo aver toccato un. Il greggio WTI evidenzia una analoga perdita su base settimanale di circa il 4%, mentre la performance mensile fa segnare quasi un -8% e quellaA zavorrare il petrolio negli ultimi giorno hanno contribuito le notizie in arrivo dal vertice europeo, dovecon le controparti americane, sebbene Putin abbia messo in chiaro di non essere disposto a cedere sui territori del Donbass.A pesare sul petrolio anche lein arrivo dal fronte, soprattutto dagli USA, dove c'è stata una(+64.000 unità a novembre) inferiore alle attese ed unal 4,6%, massimi degli ultimi quattro anni.Il mercato petrolifero resta sotto pressione anche per la, che quest'anno ha rapidamente aumentato la produzione dopo anni di tagli.