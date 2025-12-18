Milano 17-dic
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Brilla il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un aumento del 2,96%.

La situazione di medio periodo del greggio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 61,84. Supporto visto a quota 59,12. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 64,56.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
