Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Brilla il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un aumento del 2,96%.
La situazione di medio periodo del greggio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 61,84. Supporto visto a quota 59,12. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 64,56.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)