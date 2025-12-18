Analisi Tecnica: indice DAX del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Discesa moderata per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 17 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24.183,3. Primo supporto visto a 23.849,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23.737,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)