Analisi Tecnica: indice DAX del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Andamento annoiato per il principale indice di Francoforte, che chiude la sessione in ribasso dello 0,45%.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.305,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.056,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.554.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)