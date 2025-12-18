Milano 17-dic
44.099 0,00%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 0,00%
Francoforte 17-dic
23.961 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,44%

Hang Seng a 25.357,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,44%
Indice Hang Seng -0,44% a quota 25.357,64 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```