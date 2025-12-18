Milano 16:25
44.315 +0,49%
Nasdaq 16:25
25.041 +1,60%
Dow Jones 16:25
48.196 +0,65%
Londra 16:25
9.808 +0,34%
Francoforte 16:25
24.110 +0,62%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,51 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,51 euro/MWH alle 15:40.
