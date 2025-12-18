New York: andamento sostenuto per Cisco Systems

(Teleborsa) - Avanza Cisco
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.
La tendenza ad una settimana dell'azienda produttrice di apparati di networking
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Cisco
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 76,55 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 75,63.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)