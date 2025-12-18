Milano 17:35
New York: andamento sostenuto per Cisco Systems

(Teleborsa) - Avanza Cisco, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.

La tendenza ad una settimana dell'azienda produttrice di apparati di networking è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Cisco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 76,55 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 75,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
