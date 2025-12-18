Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:41
25.084 +1,77%
Dow Jones 18:42
48.076 +0,40%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

New York: movimento negativo per Marathon Petroleum

New York: movimento negativo per Marathon Petroleum
(Teleborsa) - Pressione sul distributore di petrolio e gas naturale, che tratta con una perdita del 2,37%.

Lo scenario su base settimanale di Marathon Petroleum rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Marathon Petroleum mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 168,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 173,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 167,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
