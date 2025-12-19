Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice nipponico, con una variazione percentuale dello 0,79%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nikkei 225, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48.913,8. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 50.550,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48.238,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```