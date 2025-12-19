Milano
17:35
44.758
+0,66%
Nasdaq
20:00
25.317
+1,19%
Dow Jones
20:00
48.227
+0,57%
Londra
17:35
9.897
+0,61%
Francoforte
17:35
24.288
+0,37%
Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 20.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1725 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1725 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
19 dicembre 2025 - 19.30
Euro a 1,1725 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1725 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1583 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1652 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1614 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,04%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1659 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1741 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1577 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1759 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1573 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1635 dollari alle 15:41
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto