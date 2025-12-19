Milano 16:32
44.751 +0,65%
Nasdaq 16:32
25.289 +1,08%
Dow Jones 16:32
48.274 +0,67%
Londra 16:32
9.888 +0,51%
Francoforte 16:32
24.292 +0,38%

Cambi: euro a 1,1733 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 1,1733 sul dollaro alle 15:41.
