Milano
16:32
44.751
+0,65%
Nasdaq
16:32
25.289
+1,08%
Dow Jones
16:32
48.274
+0,67%
Londra
16:32
9.888
+0,51%
Francoforte
16:32
24.292
+0,38%
Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 16.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 184,574 yen alle 15:41
Cambi: euro a 184,574 yen alle 15:41
In breve
,
Finanza
19 dicembre 2025 - 15.41
Euro a 184,574 sullo yen alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 184,22 yen alle 11:30
Cambi: euro a 181,32 yen alle 15:41
Cambi: euro a 181,06 yen alle 19:30
Cambi: euro a 180,87 yen alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Jpy
+1,17%
Altre notizie
Cambi: euro a 182,2 yen alle 15:41
Cambi: euro a 182,02 yen alle 08:30
Cambi: euro a 181,33 yen alle 11:30
Cambi: euro a 182,06 yen alle 08:30
Cambi: euro a 181,39 yen alle 15:41
Cambi: euro a 181,74 yen alle 19:30
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto