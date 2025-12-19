Milano 16:35
44.746 +0,64%
Nasdaq 16:35
25.301 +1,12%
Dow Jones 16:35
48.262 +0,65%
Londra 16:35
9.885 +0,48%
Francoforte 16:35
24.291 +0,38%

New York: movimento negativo per Paychex

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Paychex
Sottotono la società che opera nel settore delle risorse umane, che passa di mano con un calo del 3,27%.
Condividi
```