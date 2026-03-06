New York: movimento negativo per MicroStrategy Incorporated

azienda di analisi e business intelligence

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 3,41% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 136,7 USD. Primo supporto individuato a 133. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 140,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)