New York: scambi negativi per Paychex

(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel settore delle risorse umane
, che tratta con una perdita del 3,27%.
Lo scenario su base settimanale di Paychex
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società Usa attiva nella gestione delle paghe
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Paychex
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 113,4 USD. Primo supporto a 108,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 106,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)