New York: scambi negativi per Paychex

(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel settore delle risorse umane, che tratta con una perdita del 3,27%.

Lo scenario su base settimanale di Paychex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società Usa attiva nella gestione delle paghe. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Paychex evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 113,4 USD. Primo supporto a 108,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 106,1.

