Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 19/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Allunga timidamente il passo indice spagnolo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,22%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17.252,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17.004,5. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17.500,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
