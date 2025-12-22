Milano 17:35
New York: calo per Dollar Tree

New York: calo per Dollar Tree
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno, con una flessione del 3,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Dollar Tree rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Dollar Tree. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 126,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 121,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 119,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
