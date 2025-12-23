Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 22:00
25.588 +0,50%
Dow Jones 22:00
48.442 +0,16%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

New York: movimento negativo per Starbucks

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che mostra un decremento del 2,67%.

L'andamento di Starbucks nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Starbucks. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 85,42 USD. Primo supporto visto a 83,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 82,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
