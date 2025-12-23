New York: movimento negativo per Starbucks

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo
, che mostra un decremento del 2,67%.
L'andamento di Starbucks
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Starbucks
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 85,42 USD. Primo supporto visto a 83,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 82,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)