Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:53
24.672 -0,25%
Dow Jones 17:53
49.557 +0,11%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Petrolio a 62,85 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 62,85 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 62,85 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```