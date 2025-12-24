Milano 23-dic
Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Nuovo spunto rialzista per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che guadagna bene e porta a casa un +0,73%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 60,64. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 63,41. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 66,18.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
