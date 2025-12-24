Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre
Riunione sostanzialmente debole quella del 23 dicembre per l'indice nipponico, che conclude gli scambi in frazionale calo a 50.242.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 50.709,3. Rischio di discesa fino a 49.487,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 51.931,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)