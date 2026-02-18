Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:10
25.038 +1,36%
Dow Jones 18:10
49.856 +0,65%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Natural Gas (Amsterdam) a 30,27 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 30,27 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 30,27 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```