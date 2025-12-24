Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 19:00
25.656 +0,27%
Dow Jones 19:02
48.731 +0,60%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: brillante l'andamento di Costco Wholesale

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Costco Wholesale
Seduta positiva per il gestore di una serie di catene di ipermercati, che avanza bene del 2,42%.
Condividi
```