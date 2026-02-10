Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:39
25.280 +0,05%
Dow Jones 18:39
50.374 +0,48%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

New York: Shopify, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Shopify, quotazioni alle stelle
Brillante rialzo per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,38%.
Condividi
```