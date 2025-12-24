Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:24
9.884 -0,06%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

SILVER del 23/12/2025

Finanza
SILVER del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,50%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 73,48, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 67,5. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 79,46.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
