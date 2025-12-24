SILVER del 23/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre
Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,50%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 73,48, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 67,5. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 79,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)