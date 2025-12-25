Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17.192,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17.142,7. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17.243,1.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
