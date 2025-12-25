Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17.192,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17.142,7. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17.243,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)