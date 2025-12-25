Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Petrolio a 58,4 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58,4 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 58,4 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```