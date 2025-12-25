SILVER del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
Seduta in frazionale rialzo per il metallo prezioso, che ha terminato gli scambi in aumento a 71,97.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 74,12. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,66. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 80,58.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)