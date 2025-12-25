Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

SILVER del 24/12/2025

Finanza
SILVER del 24/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Seduta in frazionale rialzo per il metallo prezioso, che ha terminato gli scambi in aumento a 71,97.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 74,12. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,66. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 80,58.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
