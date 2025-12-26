Milano 23-dic
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 25/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre

Sessione moderatamente positiva quella del 25 dicembre, per l'indice nipponico, che termina gli scambi in salita a 50.699.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.795,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50.280,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.310,3.


