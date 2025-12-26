New York: scambi in positivo per Dentsply Sirona

leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,30%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 11,53 USD e supporto a 11,07. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 11,99.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)