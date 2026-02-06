Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 20:18
24.982 +1,77%
Dow Jones 20:18
49.978 +2,19%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

New York: scambi in forte rialzo per Dentsply Sirona

New York: scambi in forte rialzo per Dentsply Sirona
(Teleborsa) - Rialzo per il leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,78%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dentsply Sirona rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Dentsply Sirona è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,02 USD, mentre il primo supporto è stimato a 12,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,14.

