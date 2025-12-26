Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 17:48
25.665 +0,03%
Dow Jones 17:48
48.642 -0,18%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: scambi in positivo per Target
(Teleborsa) - Bene il distributore al dettaglio di prodotti, con un rialzo del 2,44%.

L'andamento di Target nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 99,79 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 97,27. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 95,64.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
