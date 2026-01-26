Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:37
25.779 +0,68%
Dow Jones 17:37
49.248 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

New York: performance negativa per Target

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Target
Rosso per il distributore al dettaglio di prodotti, che sta segnando un calo del 3,33%.
Condividi
```