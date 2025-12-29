Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che presenta una flessione del 2,08% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Rheinmetall AG
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.487 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.533. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.465.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)