Milano 13:57
44.521 -0,19%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:57
9.867 -0,04%
Francoforte 13:57
24.318 -0,09%

Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta una flessione del 2,08% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Rheinmetall AG mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.487 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.533. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.465.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```