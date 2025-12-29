Milano 13:58
44.522 -0,19%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:58
9.868 -0,03%
Francoforte 13:58
24.317 -0,09%

Francoforte: scambi al rialzo per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene Redcare Pharmacy N.V, con un rialzo del 2,70%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Redcare Pharmacy N.V. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 67 Euro. Primo supporto a 65,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 64,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
