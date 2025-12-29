Francoforte: scambi al rialzo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Bene Redcare Pharmacy N.V
, con un rialzo del 2,70%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Redcare Pharmacy N.V
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Redcare Pharmacy N.V
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 67 Euro. Primo supporto a 65,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 64,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)