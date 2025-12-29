New York: scambi in positivo per eBay

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di commercio globale
, che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di eBay
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso eBay
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di eBay
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 87,65 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 85,65. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 89,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)