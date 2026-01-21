eBay estende Circular Fashion Fund a Europa e Nord America

(Teleborsa) -annunciando l'espansione globale del suoIl bando da quest’anno apre le candidature anche a imprese e start-up dell’Unione Europea, della Svizzera e del Canada. Le imprese italiane avranno quindi, per la prima volta, l’opportunità di partecipare sottoponendo la propria candidatura.le imprese selezionate che riceveranno ciascuna un finanziamento di 50.000 dollari. Le imprese premiate, potranno inoltre beneficiare di un programma di mentoring progettato per sviluppare soluzioni innovative volte a estendere il ciclo di vita degli indumenti e a ridurre i rifiuti tessili.anciato per la prima volta nel 2022, supporta gli imprenditori impegnati nella gestione dell’impatto ambientale dell'industria della moda e del tessile, dalla fase di produzione fino al termine del ciclo di vita del prodotto. L'azienda che si distinguerà come “Global Winner” del Circular Fashion Fund avrà l'opportunità di ricevere un ulteriore finanziamento di 300.000 dollari da eBay Ventures.finanziamento globale complessivo messo a disposizione da eBay attraverso il programma raggiungerà 1,9 milioni di dollari entro la fine del 2026. Oltre ai nuovi mercati raggiunti quest'anno, il Circular Fashion Fund è un programma già consolidato nel Regno Unito, in Germania, Australia e negli Stati Uniti. Le candidature per il 2026 sono aperte a tutti i mercati fino all'8 marzo 2026.VP Global Head of Fashion di eBay, ha dichiarato: "Quando abbiamo lanciato il Circular Fashion Fund, il nostro intento era quello di sostenere le aziende che trasformano la circolarità da ambizione ad azione. Negli ultimi tre anni, abbiamo visto emergere soluzioni scalabili in aree come il riciclo, la rivendita e la riparazione del tessile, ma queste aziende hanno bisogno di capitale e supporto per crescere. Con questa espansione, stiamo aiutando più imprenditori a costruire l'infrastruttura necessaria per rendere la moda circolare una parte integrante dell'industria della moda."