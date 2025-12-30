Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:02
25.505 -0,08%
Dow Jones 18:02
48.348 -0,24%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Cambi: euro a 1,1761 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1761 dollari alle 15:41
Euro a 1,1761 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```