Milano
14:58
44.828
-0,83%
Nasdaq
14:58
25.034
+0,31%
Dow Jones
14:58
47.446
-0,55%
Londra
14:58
10.329
-0,80%
Francoforte
14:57
23.681
-1,20%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 15.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 48,73 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 48,73 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
11 marzo 2026 - 11.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 48,73 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 51,62 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 30,21 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 30,27 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 32,72 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Argomenti trattati
Amsterdam
(54)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+3,73%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 59,01 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 62,25 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 33,2 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 31,17 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 30,7 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 50,37 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto