New York: risultato positivo per Marvell Technology

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Marvell Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,14%, rispetto a +0,22% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 86,26 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 88,14. L'indebolimento di Marvell Technology
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 85,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)