Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Marvell Technology
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Marvell Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,14%, rispetto a +0,22% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 86,26 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 88,14. L'indebolimento di Marvell Technology è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 85,05.

