Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:46
24.876 +0,70%
Dow Jones 20:46
49.620 +0,17%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: al centro degli acquisti Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti Micron Technology
Grande giornata per il produttore di microchip, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,97%.
Condividi
```