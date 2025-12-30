SILVER del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'8,82%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 77,87. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 67,78. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 63,38.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)