Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

PALLADIUM del 31/12/2025

Finanza
PALLADIUM del 31/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,24% sui valori precedenti.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del palladio restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 1.826. Il supporto più immediato è stimato a 1.506,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 1.400, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```