Milano
16:19
45.286
+0,76%
Nasdaq
16:19
25.367
+0,46%
Dow Jones
16:19
48.028
-0,07%
Londra
16:19
9.966
+0,35%
Francoforte
16:19
24.487
-0,01%
Venerdì 2 Gennaio 2026, ore 16.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9294 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9294 Franchi svizzeri alle 15:41
In breve
,
Finanza
02 gennaio 2026 - 15.41
Euro a 0,9294 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,9294 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Chf
-0,21%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9306 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9383 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,934 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9309 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,935 Franchi svizzeri alle 08:30
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto