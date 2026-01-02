Milano 11:38
45.093 +0,33%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:38
9.974 +0,43%
Francoforte 11:38
24.500 +0,04%

Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rheinmetall AG rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.605 Euro, mentre i supporti sono stimati a 1.576. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.634.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
