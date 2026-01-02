Saks Global, cambio al vertice mentre tira aria di fallimento

(Teleborsa) -, si è dimesso dal suo ruolo di amministratore delegato di, rivenditore multimarca di brand di lusso. Metrick sarà sostituito dal presidente esecutivo Richard Baker.Il cambio al vertice arriva in un momento diper la catena di grandi magazzini.Saks Global sta valutando la possibilità di dichiararedopo aver avuto difficoltà finanziarie nell'ultimo anno, nonostante abbia raccolto ingenti risorse dagli investitori per finanziare un piano di ristrutturazione incentrato sull'acquisizione di Neiman Marcus.Il colosso americano dei department-store infatti, secondo quanto riportato da Bloomberg alcuni giorni fa, sta cercando di negoziare undopo aver saltato il pagamento di interessi per un totale didovuti agli obbligazionisti. L'azienda sta valutando la possibilità di raccogliere fondi di emergenza, vendere attività o dichiarare bancarotta ai sensi del Capitolo 11.